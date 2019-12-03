Первым в истории обладателем приза Льва Яшина стал бразилец
Вратарь английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии по футболу Алисон Бекер признан лучшим голкипером года по версии журнала France Football и получил награду имени советского вратаря льва Яшина, учрежденную журналом в этом году.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Вратарь английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии по футболу Алисон Бекер признан лучшим голкипером года по версии журнала France Football и получил награду имени советского вратаря льва Яшина, учрежденную журналом в этом году.
Подробнее — в сюжете «Известий».