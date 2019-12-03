Ледоколу «Ленин» исполнилось 60 лет

Первому в мире мирному атомному ледоколу «Ленин» сегодня исполнилось 60 лет. Его заложили в Ленинграде на заводе «Адмиралтейские верфи».

Ледокол провел во льдах 4 тыс. судов и за 30 лет прошел 650 тыс. морских миль. С 1989 года ледокол «Ленин» находится на вечной стоянке в Мурманске.