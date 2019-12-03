Синоптики рассказали о погоде в Москве на 3 декабря

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает гостей и жителей столичного региона во вторник, 3 декабря.

В дневное время в Москве столбик термометра опустится до минус 3 градусов, в Подмосковье ожидается до 5 градусов мороза. Ночью в столице похолодает до минус 6 градусов, в Московской области местами до 9 градусов мороза, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Кроме того, синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу, в том числе в ночное время. Ветер не превысит 10 м/с, атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

2 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в начале декабря в Москве и Подмосковье ожидается теплая облачная погода с плюсовыми показателями.