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Астронавт США Хейг рассказал о чувстве гордости из-за ордена Мужества

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Американский астронавт Ник Хейг рассказал, что будет с гордостью носить орден Мужества, который он ранее получил из рук генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом астронавт написал на своей странице в Twitter.

Хейг рассказал, что для него является большой честью получить российскую государственную награду. Астронавт отметил, что будет носить орден с гордостью в знак уважения к командиру Алексею Овчинину и поисково-спасательным службам, благодаря которым он смог вернуться к родным.

8 октября президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества.

Космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Хейг должны были отправиться на орбитальную станцию 11 октября 2018 года на корабле «Союз МС-10». Однако тогда произошла авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Она стартовала с космодрома Байконур, но потерпела аварию на 165-й секунде полета.

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