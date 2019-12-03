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Спикер рады обнаружил на Украине только один народ

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Фото: РИА Новости
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Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один — украинский. Таким образом он прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом нацменьшинств могут привести к развалу страны. Запись заседания опубликована на официальном канале украинского парламента в YouTube.

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«Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ, единая страна. И я хотел бы всех уверить: если кто-то будет надеяться, что будут отваливаться, отходить еще какие-то территории, то это только мечты», — заявил Разумков.

30 ноября Володин заявил, что национализм и притеснение малых народов могут повлечь выход ряда областей из состава Украины. Высказывание прозвучало в ответ на попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека в ООН. Доклад касался вопросов национальных меньшинств. Володин уверен, что такая позиция Киева демонстрирует нетерпимость к малым народам. Им, по мнению председателя Госдумы, следует пересмотреть свои позиции и взгляды и не допускать впредь подобных инцидентов.

2 декабря в ответ на высказывание Володина вице-премьер правительства Украины по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что «никто никуда не выйдет» и добавил, что Украина не против принять в свой состав «пару российских областей для восстановления «исторической справедливости».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова скептически отнеслась к заявлению Кулебы, отметив, что «одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось».

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