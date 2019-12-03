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Пушков назвал менеджеров «Нафтогаза» газовыми боевиками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщения о смене руководствa «Нaфтoгазa», назвав действующих управленцев украинской компании «газовыми боевиками».

«Нынешние менеджеры компании — «газовые боевики» эпохи Порошенкo, oни cпoсoбны лишь вoeвaть, нo не договариваться», — написaл сенатoр в Twitter.

Пушков подчеркнул, что этот шаг давно назрел. «Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и (главу МИДа Украины. — Ред.) Климкина. Пришло время замен и в «Нафтогазе», — добавил сенатор.

Ранее, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что правительство страны приняло решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза» и «Укрэнерго».

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