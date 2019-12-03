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Бразильский вратарь впервые получил награду имени Льва Яшина

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Вратарь английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии по футболу Алисон Бекер признан лучшим голкипером года по версии журнала France Football и получил награду имени советского вратаря льва Яшина, учрежденную журналом в этом году. Церемония вручения премии проходила в парижском театре Шатле.

Алисон Бекер в 2019 году выиграл Кубок Америки в составе сборной Бразилии, а также Лигу чемпионов УЕФА вместе с «Ливерпулем», пишет «Интерфакс».

Журнал France Football учредил награду лучшему вратарю европейских чемпионатов имени советского голкипера Льва Яшина 19 сентября.

4 июля в Сети появился трейлер фильма о легенде советского футбола и вратаре московского «Динамо» Льве Яшине. На широких экранах картина выйдет в 2019 году под названием «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

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