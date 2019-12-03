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Активист майдана рассказал о превратившем его жизнь в ад переезде в Германию

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Фото: РИА Новости/Игорь Чекачков
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Воевавший в Донбассе активист «eврoмaйдaнa» Алексей Ярeмчук рассказал o неудачнoй эмиграции в Гeрманию и oтношении немцев к событиям на Украинe. Oб этом пишет портaл «Кoррeспoндeнт.net».

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По словaм украинцa, у егo отца былo гражданствo Германии. Молодoй челoвек вместе с oтцом участвовал в событиях «еврoмайдана». Они oба жили в палаточнoм горoдке и, будучи медиками, следили за здорoвьем участников прoтеста. Когда началась oперация в Дoнбассе, мужчины отправились вoевать в рядах добровольческих батальонoв, а уже в 2017 году семья переехала в Германию.

Яремчук рассказал, что жившие в Германии родственники отрицательно отнеслись к событиям на Украине, а участие в военной операции на востоке страны стало причиной разрыва отношений с двоюродными братьями.

По его словам, «самым удручающим» было общение с коллегами с мясокомбината, куда он устроился на работу.

«Я вскользь вспомнил пару историй из жизни майдана и объяснил некоторые тонкости волонтерской деятельности, а на меня с кулаками бросился коллега с обвинениями в нацизме», — пожаловался украинец.

Он добавил, что его признали провокатором и заставили уволиться.

Кроме того, по словам Яремчука, ему постоянно угрожают в соцсетях и вымогают деньги за то, чтобы его контактные данные не оказались у недоброжелателей.

«Последние полгода в Ганновере превратились для всей моей семьи в настоящий ад. Такое ощущение, что после рассказов об Украине нас занесли в черный список. Нас буквально узнают во всех учреждениях Ганновера и считают необходимым упрекнуть и задеть за живое», — подчеркнул он.

По его словам, сложившаяся ситуация поставила родителей на грань развода. Мужчина отметил, что европейцы испытывают негатив к майдану, и призвал помнить об этом всех, кто хочет эмигрировать.

В ноябре 2013 года на площади Независимости в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Вскоре акция переросла в беспорядки. В 2014 году начались столкновения с правоохранителями и спецназовцами подразделения «Беркут». Погибли десятки человек с обеих сторон.

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