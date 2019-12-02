Карантин из-за ОРВИ ввели в пяти школах Липецка

В девяти классах пяти школ Липецка объявлен карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Некоторые ученики 3 декабря выйдут на занятия.

По последним данным Роспотребнадзора по региону, до сезонной эпидемии пока далеко. На конец ноября ОРВИ заболели 5 044 человека. Диагноз «грипп» этой осенью не был официально поставлен ни одному пациенту, передает GOROD48.

Ранее лицей № 1 в Петрозаводске закрыли на карантин из-за профилактики внебольничной пневмонии. Ученики 6–11-х классов были на дистанционном обучении с 22 ноября по 1 декабря.