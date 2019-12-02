Ученые анонсировали публикацию первых снимков тени черной дыры в центре Галактики

Первые снимки тени сверхмассивной черной дыры Sgr A* в центре Млечного Пути в ближайшее время опубликуют участники проекта Event Horizon Telescope. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил участник проекта и научный сотрудник Института радиоастрономии общества Макса Планка в немецком Бонне Андрей Лобанов.

Ученый рассказал, что эти снимки были сделаны почти полтора года назад.

«Буквально сегодня мы начали обсуждать, как и когда они будут опубликованы», — цитирует Лобанова ТАСС.

Проект Event Horizons Telescope (EHT) был запущен в 2009 году. В его рамках были объединены мощности нескольких самых чувствительных микроволновых радиообсерваторий мира для наблюдений за двумя объектами — сверхмассивными черными дырами в центре Млечного Пути и галактики M87 в созвездии Девы.

10 апреля участники EHT продемонстрировали изображение черной дыры активной галактики M87, которая находится в 53 млн световых лет от Земли.