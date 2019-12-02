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Семилетний ребенок погиб на пожаре в ЯНАО

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Ночью 1 декабря — трагедия на Ямале — загорелся частный одноэтажный деревянный дом. Погибла семилетняя девочка. Пожарные приехали на место через две минуты после вызова.

Здание было полностью охвачено огнем. Открытое горение удалось ликвидировать лишь спустя 40 минут. Внутри нашли тело ребенка. Известно, что девочка была там в гостях, передает megatyumen.ru. Еще один человек пострадал и госпитализирован в тяжелом состоянии.

16 ноября пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы. Несмотря на оперативное прибытие пожарных, без жертв обойтись не удалось — скончался ребенок.

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