Штрафующие за использование телефона за рулем камеры установят в Австралии

Правительство штата Новый Южный Уэльс в Австралии начало использование камер, которые автоматически распознают использование смартфонов за рулем при помощи нейросети. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте властей штата.

Отмечается, что первые три месяца система будет работать в пилотном режиме без штрафов для водителей, использующих телефоны за рулем, однако после за подобное вождение на обычных дорогах нарушители будут платить по $334 (около 15 тыс. рублей), а за правонарушения около школ — $457 (около 20 тыс. рублей).

В правительстве штата отметили, что такие меры смогут уменьшить количество ДТП на дорогах.

Ранее, 16 октября, сообщалось, что ГИБДД введут новые мобильные комплексы фиксации нарушений скоростного режима на смену камерам-треногам. По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, устройства будут устанавливаться на крышах патрульных автомобилей.

Как считает Черников, устройство позволит мониторить обстановку в транспортном потоке даже во время движения машины, на которой оно установлено.