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Жертв теракта на Лондонском мосту почтили минутой молчания

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Фото: REUTERS
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В Лондоне и Кембридже почтили минутой молчания жертв теракта на Лондонском мосту, друзья и семьи убитых посетили мемориалы в их честь. Об этом 2 декабря сообщает The Guardian.

Церемонию в Лондонском Гилдхолл-Ярде посетили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин и мэр Лондона Садик Хан.

«Мы собрались сегодня, чтобы почтить память невинных людей, погибших в результате этого чудовищного теракта в пятницу, и оплакать их. Лучший способ победить эту ненависть — не заводить друг друга, а сосредоточиться на ценностях, которые нас объединяют», — произнес Садик Хан после минуты молчания.

На лондонском мероприятии присутствовали пасторы и представители церкви, которые предлагали поддержку пострадавшим от насилия.

Минуту молчания провели и в Кембриджском университете.

Инцидент произошел 29 ноября. Во время встречи выпускников Кембриджа возле Лондонского моста неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом, ранив пятерых человек, двое из которых скончались. Жертвами стали выпускники Кембриджского университета — 25-летний Джек Мерритт и 23-летняя Саския Джонс.

Полиция застрелила преступника и квалифицировала инцидент как теракт. Однако еще до приезда правоохранителей злоумышленника скрутили прохожие. В качестве оружия они использовали полутораметровый бивень нарвала и огнетушитель.

Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за связи с террористическими организациями и подготовку взрыва на Лондонской фондовой бирже. Он был освобожден из тюрьмы в 2018 году и носил электронный браслет.

В свою очередь, террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.

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