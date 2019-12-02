Названа причина обрушения моста в Оренбурге

Часть моста в Оренбурге обрушилась в тот момент, когда по нему двигалась колонна большегрузов, масса одного из которых превышала допустимую. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявил директор главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области Дмитрий Хусид.

«Обрушение произошло под автомобилем «Мерседес», груженным щебнем, который был замыкающим в колонне. Общая масса автомобиля — порядка 50 тонн при ограничении в 30 тонн», — цитирует его ТАСС.

Хусид отметил, что построенный в 1984 году мост в ходе проверки в 2019 году признали предаварийным, после чего начались ремонтные работы. Они проводились в соответствии с проектом, который прошел государственную экспертизу.

«Всё, что касается обеспечения реверсивного движения, включая в том числе знаки ограничения грузоподъемности, на сооружении были выставлены», — подчеркнул он.

Ранее в этот день прокуратура Оренбургской области возбудила уголовное дело по факту обрушения моста и организовала проверку.

Тогда же министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин рассказал, что мост находился в плановом ремонте, который должен был закончиться в середине 2020 года.

2 декабря стало известно, что на окраине Оренбурга мост на улице Терешковой обрушился во время проведения ремонтных работ. Как рассказали «Известиям» в областном ГУ МЧС, мост завалился набок.

Источник «Известий» рассказал, что пострадали водители упавшего грузового автомобиля с щебнем и «Лады Приоры», которая находилась под мостом. Позже в региональном минздраве подтвердили информацию о двух пострадавших, их госпитализировали.