Детский развивающий центр появится в Грязях Липецкой области

Федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» завершился в Липецке. Первое место на конкурсе бизнес-идей заняла концепция детского развивающего центра в городе Грязи. Он будет создан на средства гранта.

В течение пяти дней участницы посещали лекции и мастер-классы, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей, передает Lipetskmedia.

Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. В этом году к нему присоединились более 60 регионов России.