Делегация волонтеров Молодой Ганзы посетила Великий Новгород

Делегация волонтеров Молодой Ганзы и сотрудники Псковского городского молодежного центра посетили Великий Новгород, в котором в 2020 году пройдут X Русские Ганзейские дни.

Как сообщили Псковской ленте новостей в Молодежном центре, в субботу, 30 ноября, делегация встретилась с организаторами будущего мероприятия. Специалисты рассказали, что в программе Ганзейских дней запланированы вечеринка, презентация проектов, а также «Ганзейский квест», направленный на знакомство участников с историей Великого Новгорода.

Юбилейные X Русские Ганзейские дни пройдут 11–13 июня 2020 года под девизом «История объединяет». Во время мероприятия также состоится торжественная церемония передачи ключей следующему городу, который примет Русские Ганзейские дни в 2021 году, — Великому Устюгу.

С 27 по 30 июня в Пскове состоялись 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Их посетило более 200 тыс. человек. В следующий раз провести Ганзу в Пскове решили в 2033 году.