Прямой эфир

Делегация волонтеров Молодой Ганзы посетила Великий Новгород

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация волонтеров Молодой Ганзы и сотрудники Псковского городского молодежного центра посетили Великий Новгород, в котором в 2020 году пройдут X Русские Ганзейские дни.

Как сообщили Псковской ленте новостей в Молодежном центре, в субботу, 30 ноября, делегация встретилась с организаторами будущего мероприятия. Специалисты рассказали, что в программе Ганзейских дней запланированы вечеринка, презентация проектов, а также «Ганзейский квест», направленный на знакомство участников с историей Великого Новгорода.

Юбилейные X Русские Ганзейские дни пройдут 11–13 июня 2020 года под девизом «История объединяет». Во время мероприятия также состоится торжественная церемония передачи ключей следующему городу, который примет Русские Ганзейские дни в 2021 году, — Великому Устюгу.

С 27 по 30 июня в Пскове состоялись 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Их посетило более 200 тыс. человек. В следующий раз провести Ганзу в Пскове решили в 2033 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Международные Ганзейские дни открылись в Пскове
Около 1 тыс. кубометров мусора вывезли из Пскова после Ганзейских дней

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019