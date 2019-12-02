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Астраханцу удалось обмануть банк на 7 млн рублей

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В Астраханской области 38-летний безработный гражданин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В декабре 2018 года он по договоренности со своим знакомым обратился в отделение банка в Волгограде и предоставил поддельные свидетельство о смерти и нотариальное свидетельство о праве наследования денежных средств одного из клиентов банка на свое имя якобы как на брата умершего. На его счет поступило 7,2 млн рублей. Приехав в Астрахань, мужчина передал все деньги подельнику, передает «Астрахань 24».

Напомним, ущерб от хищений денег с банковских карт россиян за год (с июля 2018 по июль 2019 года) составил почти 260 млн рублей. Такие данные содержатся в ежегодном отчете Group IB о мошенничествах с использованием фишинга и троянов (есть в распоряжении «Известий»). В нем сказано, что каждый рабочий день со счетов россиян выводилось не менее 440 тыс. рублей.

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