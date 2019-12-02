Каждый четвертый россиянин избегает общения с инвалидами

Четверть граждан России стараются избегать общения с инвалидами, а около половины не готовы создавать с ними семью. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, с результатами которого ознакомились «Известия».

Так, 25% опрошенных ответили, что не готовы включать инвалидов в свой близкий круг общения, «чтобы не расстраиваться». 40% считают инвалидов замкнутыми людьми. 48% респондентов согласны с ними дружить, но не стали бы заводить семью.

Примечательно, что более половины таких ответов дали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

«Доктрина общества потребления диктует нам, что от жизни нужно получать максимум удовольствия и делать это постоянно. У молодежи еще нет жизненного опыта, нет понимания ценности жизни и здоровья — поэтому они смотрят в первую очередь на оболочку, а не на то, что человек собой представляет», — считает врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Как правило, россияне зачастую проявляют к инвалидам сочувствие, полагая, что они получают недостаточную медицинскую помощь и поддержку государства, а также являются малообеспеченными. 65% респондентов уверены, что люди с ограниченными возможностями накладывают большую нагрузку на своих родственников.

Эксперты отмечают, что на отношении здоровых людей к инвалидам сказывается недостаток информации, однако постепенно наше общество становится более лояльным.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 3 декабря.