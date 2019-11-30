Российские комментаторы взорвали американский Twitter

В минувшую пятницу в США (Старквилл, штат Миссисипи) состоялось традиционное спортивное событие «Эгг Боул» – матч между командами университетов «Миссисипи Рэбелз» и «Миссисипи Стейт Бульдогз», ведущий свою историю с 1901 года.

В этот раз развязка матча оказалась непредсказуемой. За несколько секунд до окончания игры Элайджа Мур – принимающий «Миссисипи» – занёс тачдаун, что сократило отставание от «Миссисипи Стэйт» до одного очка. Это достижение Мур решил отпраздновать, изобразив писающую собаку на поле игры, унизив тем самым принципиального векового соперника (не забудем, соперники – Бульдоги!). Это стоило команде победы. Команда «Миссисипи» получила желтый флаг за неспортивное поведение и отодвинутый экстра-поинт на 15 ярдов, а промах кикера «Рэбелс» Люка Логана не позволил перевести игру в овертайм. В результате, победа досталась «Миссисипи Стэйт» со счетом 21:20.

Однако в этот раз болельщики обсуждали не только результаты игры, но и реакцию российских комментаторов телеканала Viasat Sport Алексея Андронова и Дмитрия Хайтовского. В распоряжение американского журналиста Тимоти Бурка попала трансляция этого матча на российском телеканале Viasat Sport. Комментарии Андронова и Хайтовского по поводу поведения Элайджи Мура и последующего проигрыша из-за нелепого нарушения правил, когда «Миссисипи» упустили возможность сравнять счет, взорвали американские соцсети. Американцы выразили не только восторг по поводу услышанного, но и удивились тому, что американский футбол смотрят и понимают в России.

Фрагмент трансляции матча на Viasat Sport, опубликованный Бурком в Twitter, стал вирусным, набрав почти миллион просмотров, тысячи лайков, комментариев и ретвитов. «Русские понимают американский футбол лучше, чем большинство американцев», - отметил автор твита. Пост был даже опубликован в Twitter CBS Sports Radio.

«Это намного лучше, чем любой американский комментарий, который я когда-либо слышал».

«Похоже, они следят за всеми нами здесь, в Миссисипи. Русские идут!!!»

«Я бы лучше слушал комментарии этих ребят, чем половину комментаторов на ESPN».

«Они смеются над нами за тысячи километров отсюда»

«Я требую русскую звуковую дорожку на всех матчах на нашем телевидении» — это только малая часть реакции американских болельщиков, впервые услышавших о том, что американский футбол показывается на телевидении в России.

Смотреть телеканал Viasat Sport можно в стриминге онлайн-кинотеатра ViP Play.