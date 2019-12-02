Подъем заболеваемости фиксируют в Саратовской области

В Саратовской области продолжается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Эпидпорог превышен на 15%, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, с 28 ноября по 1 декабря зафиксировано 12 669 случаев заболевания ОРВИ. Неделей ранее показатель достигал 11 198 случаев, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Заболеваемость превышает пороговые значения в возрастных группах детей от трех до шести лет на 2,22%, от семи до 14 лет — на 21,12%.

Специалисты отмечают, что заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии. Также отмечаются единичные находки вируса гриппа типа А.

По состоянию на 29 ноября, в Саратовской области от гриппа привито более 260 тыс. детей и более 800 тыс. взрослых.

Ранее 2 декабря сообщалось, что в Сыктывкаре (Республика Коми) приостановили учебный процесс для двух первых классов Коми национальной гимназии. Причиной стали ОРВИ и грипп.