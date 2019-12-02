Таблички с QR-кодами появятся на зданиях в Ульяновске

В Ульяновске на четырех домах по улице Гончарова установят таблички с QR-кодами. Таким образом желающие смогут посмотреть документальные фильмы из цикла «На семи ветрах».

Зрители узнают о зданиях, построенных в XIX–XX веках, об их владельцах и архитекторах. В фильмах рассказывается об официальных символах, памятниках и местах, которые стоит посетить в Ульяновске, пишет 1ul.ru. В будущем QR-коды появятся и на других домах города.

Напомним, администрация Ульяновска совместно с сотрудниками музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» запустит онлайн-карту со всеми туристическими объектами в рамках общероссийского проекта «Прошагай город».