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В России зафиксировали рост цен на подсолнечник

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Цены на подсолнечник выросли на 250 рублей за тонну и достигли отметки 15,8 тыс. рублей за тонну. Об этом 29 ноября сообщил «Совэкон».

Рост цен наблюдается по всем регионам. В частности, в Центральной России они составляют 16,5 тыс. рублей за тонну. На юге России цены достигли 18 тыс. рублей за тонну. Также, по данным организации, на 425 рублей за тонну увеличились цены на подсолнечное масло, до 42,2 тыс. рублей за тонну. Эксперты связывают рост цен с мировым повышением цен на масло и увеличением экспорта подсолнечника.

Согласно оценке «Совэкона», экспорт подсолнечника в ноябре составил около 70 тыс. т. С начала сезона этот показатель оценивается в 115 тыс. т. Эксперты организации полагают, что росту показателей может помешать увеличение экспортной пошлины с 6,5 до 20%. Однако, по оценке «Совэкона», вероятность повышения выплаты невысокая.

Как сообщает агентство «Финмаркет», Минсельхоз в 2020 году планирует внести предложения по изменению таможенно-тарифного регулирования на рынке подсолнечника, в частности, подняв пошлину до 20%. Сообщается, что вопрос изменения пошлины по итогам недавнего заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию был отправлен на доработку.

Ранее, 8 ноября, минсельхоз Башкирии сообщил о завершении уборки сахарной свеклы в республике.

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