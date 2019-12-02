План реконструкции улицы XXII Партсъезда объявили в Самаре

Строительно-монтажные работы по реконструкции улицы XXII Партсъезда в Самаре начнутся в 2021 году. Речь идет об участке от проспекта Карла Маркса до Ставропольской, пишет «63.ру».

По информации департамента градостроительства Самары, перед этим планируется соединить Московское шоссе и Ново-Садовую: XXII Партсъезда продлят до улицы Солнечной.

Дорога будет четырехполосной. Строительство дороги увяжут с созданием многоуровневой развязки на пересечениях Ново-Садовой с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда, передает НИА «Самара». Стоимость реконструкции превышает 130 млн рублей.

Начало улицы XXII Партсъезда, от набережной реки Самары до путепровода через железнодорожную линию, — зона промышленных предприятий. Магистраль названа в честь XXII съезда КПСС, до 1962 года носила название «14-й проезд».