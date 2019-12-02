Боксер Чахкиев вызвал на бой Емельяненко

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса и выразил желание стать следующим его соперником. Об этом он написал в Instagram.

«Но хочу сказать, если ты отвечаешь за свои слова и готов подраться с кем угодно, я, олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, вызываю тебя на бой. Хочу показать тебе, что такое Его Величество Бокс!» — заявил Чахкиев.

Емельяненко в ответном видеообращении предложил Чахкиеву надеть перчатки для смешанных единоборств и выйти в «клетку», сообщает телеканал «360».

«Я побью тебя. Будь мужчиной. Ахмат — сила!» — сказал боец ММА.

Генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев отметил, что если спортсмены договорятся между собой, поединок можно организовать по правилам бокса, сообщается на сайте aif.ru.

«Вот это будет интересно. Бой Александра с Михаилом был больше для зрителя, популяризации бокса. Очень хорошо, что из других видов спорта пробуют себя в боксе. Это показывает, что бокс — лучший вид спорта», — заявил он.

29 ноября Емельяненко победил техническим нокаутом тяжелоатлета Михаила Кокляева в боксерском поединке, прошедшем на «ВТБ Арене» в Москве. Судьи отдали победу Александру в первом раунде.

Бой между Кокляевым и Емельяненко посмотрели 47,8% российских мужчин. По данным Mediascope, ТВ-трансляцию главных поединков турнира — с 22:40 до 1:00 мск — посмотрели 21% зрителей (все 25–54). Доля среди мужчин того же возраста составила 31,2%.