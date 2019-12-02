Прямой эфир

Боксер Чахкиев вызвал на бой Емельяненко

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса и выразил желание стать следующим его соперником. Об этом он написал в Instagram.

Удар для миллионов: какими рекордами запомнится бой Емельяненко и Кокляева
Масштабное спортивное шоу, организованное непрофильным телеканалом, вызвало сильнейший зрительский ажиотаж

«Но хочу сказать, если ты отвечаешь за свои слова и готов подраться с кем угодно, я, олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, вызываю тебя на бой. Хочу показать тебе, что такое Его Величество Бокс!» — заявил Чахкиев.

Емельяненко в ответном видеообращении предложил Чахкиеву надеть перчатки для смешанных единоборств и выйти в «клетку», сообщает телеканал «360».

«Я побью тебя. Будь мужчиной. Ахмат — сила!» — сказал боец ММА.

Генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев отметил, что если спортсмены договорятся между собой, поединок можно организовать по правилам бокса, сообщается на сайте aif.ru.

«Вот это будет интересно. Бой Александра с Михаилом был больше для зрителя, популяризации бокса. Очень хорошо, что из других видов спорта пробуют себя в боксе. Это показывает, что бокс — лучший вид спорта», — заявил он.

29 ноября Емельяненко победил техническим нокаутом тяжелоатлета Михаила Кокляева в боксерском поединке, прошедшем на «ВТБ Арене» в Москве. Судьи отдали победу Александру в первом раунде.

Бой между Кокляевым и Емельяненко посмотрели 47,8% российских мужчин. По данным Mediascope, ТВ-трансляцию главных поединков турнира — с 22:40 до 1:00 мск — посмотрели 21% зрителей (все 25–54). Доля среди мужчин того же возраста составила 31,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бой Кокляева и Емельяненко посмотрела половина российских мужчин
Емельяненко победил Кокляева в боксерском поединке в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019