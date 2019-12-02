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Пакистан вернет России долг по операциям бывшего СССР

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Фото: Global Look Press/Rana Sajid Hussain
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Пакистан вернет России долг в размере $93,5 млн. Страны подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, передает ТАСС в понедельник, 2 декабря.

Документ заверили заместитель министра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.

Деньги будут возвращены в течение 90 дней с даты вступления соглашения в силу. Таким образом Пакистан планирует открыть двери для российских инвестиций, которые, предположительно, могут достигнуть $8 млрд.

9 ноября сообщалось, что Пакистан решил вернуть России долг, который стал предметом 30-летнего спора между странами. Посол Пакистана в Москве получил указание подписать соответствующий договор.

В 1980-е годы СССР импортировал из Пакистана товары легкой промышленности. Тогда для взаиморасчетов между странами в Национальном банке страны были открыты советские счета. После распада Советского Союза пакистанские экспортеры утверждали, что часть их товаров якобы не была оплачена, а с 1996 года Верховный суд провинции Синд ограничил перемещение денежных средств с российских счетов в нацбанке. Ограничения были наложены на $117 млн.

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