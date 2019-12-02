Глава ЕЦБ прокомментировала создание цифровой валюты ЕС

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила об изучении организацией возможностей и рисков запуска официальной цифровой европейской валюты. Об этом финансист сказала в ходе слушаний в Европарламенте.

По словам Лагард, это пойдет на благо всем находящимся в зоне евро и даст возможности усилить позиции этой валюты в мире. Одновременно, добавила глава ЕЦБ, это может «подорвать стабильность глобальной финансовой системы», сообщает в понедельник, 2 декабря, ТАСС.

В сентябре с предложением о создании европейской государственной цифровой валюты выступил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, изучать оптимальные способы для снижения стоимости и повышения скорости международных трансакций внутри ЕС и за его пределами необходимо. Это и может обеспечить электронная валюта.

Ле Мэр внес предложение о создании цифровой валюты на рассмотрение Еврогруппы, напоминает «Газета.ру».

В декабре 2017 года член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле исключил официальную криптовалюту в Европе. Спекулятивная природа криптовалюты опасна «риском быстрых потерь», объяснил финансист.