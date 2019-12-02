Проверку по факту гибели троих детей в реке начали в Брянской области

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в городе Сураж Брянской области из акватории реки Ипуть подняли тела троих детей. Погибшим было 11, 12 и 13 лет. На место трагедии прибыли сотрудники МЧС, врачи, чиновники, полицейские.

Глава региона Александр Богомаз выразил соболезнования родителям. На странице губернатора «ВКонтакте» появился пост со словами: «Я разделяю горе родных и близких ребят, я знаю, что это такое — терять ребенка… Эта боль остается в сердце навсегда, сколько бы времени ни прошло».

По предварительным данным, подростки провалились под неокрепший лед, передает NASHBRYANSK.RU. Следователи выясняют обстоятельства гибели детей.