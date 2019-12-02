Прямой эфир

Проверку по факту гибели троих детей в реке начали в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в городе Сураж Брянской области из акватории реки Ипуть подняли тела троих детей. Погибшим было 11, 12 и 13 лет. На место трагедии прибыли сотрудники МЧС, врачи, чиновники, полицейские.

Глава региона Александр Богомаз выразил соболезнования родителям. На странице губернатора «ВКонтакте» появился пост со словами: «Я разделяю горе родных и близких ребят, я знаю, что это такое — терять ребенка… Эта боль остается в сердце навсегда, сколько бы времени ни прошло».

По предварительным данным, подростки провалились под неокрепший лед, передает NASHBRYANSK.RU. Следователи выясняют обстоятельства гибели детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина на снегоходе провалился под лед и утонул в ЯНАО
Возбуждено дело против родителей утонувшей в бассейне девочки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019