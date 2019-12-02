В Минобороны опровергли информацию о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию газеты The New York Times о якобы российской бомбардировке лагеря беженцев в Сирии в августе. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий «лагеря беженцев» мошенниками из «Белых касок»; кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет, и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России», — цитирует его «РИА Новости».

Конашенков рассказал, что в материале американской газеты отмечаются «титанические» усилия для «расшифровки» переговоров российских летчиков в Сирии, занявшей несколько месяцев.

Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляются голосом в открытом радиоэфире.

«С учетом данного факта все остальные притянутые редакцией псевдодоказательства примитивны, беспредметны и по-русски называются «пальцем в небо». А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остается гадать», — отметил он.

Ранее газета уже обвиняла Россию в авиаударах по Сирии. Так, 13 октября американская газета NYT опубликовала расследование, в котором утверждалось, что в мае ВВС России неоднократно бомбили госпитали в Сирии, чтобы нанести удар по силам сопротивления президенту страны Башару Асаду. Издание заявило, что смогло отследить следы четырех авиаударов по сирийским госпиталям. На следующий день Минобороны РФ опровергло эту информацию.