Суд в Воронеже вынес приговор державшей сына на цепи женщине

Лискинский районный суд в Воронежской области вынес приговор матери и отчиму мальчика, которого они на протяжении двух лет держали на цепи и истязали. Об этом 2 декабря сообщило ТАСС со ссылкой на помощника главы регионального управления СК Ольгу Бовт.

«Лискинский райсуд назначил 29-летнему мужчине наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, 24-летней женщине — 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказала Бовт.

Уточняется, что пара издевалась над ребенком на протяжении двух лет — с июля 2017 по июль 2019 года. Мальчика запирали в сарае, где его держали на цепи с замком. Из этого сарая ему удалось сбежать летом нынешнего года. В ходе следствия также выяснилось, что взрослые не только держали мальчика на цепи, но и избивали, издевались над ним, связывали его веревкой и прижигали руки.

22 июля Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 46-летнего жителя села Великовечного Краснодарского края о незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына от первого брака. По данным следствия, он посадил мальчика на цепь в сарае и уехал со второй женой и младшим четырехлетним сыном в перинатальный центр Краснодара. Мальчику удалось выбраться. 18 июля он пришел в местный магазин с обрывком цепи с навесным замком на шее.