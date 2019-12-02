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Фигурантку дела об убийстве девятилетнего ребенка арестовали в Екатеринбурге

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Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник, 2 декабря, заключил под стражу сроком на два месяца Земфиру Гайнуллину по делу об убийстве девятилетнего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Гайнуллина арестована до 26 января 2020 года», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

По информации местных СМИ, женщина возглавляет секту «Ученики Христа», в которой состоял отец убитого ребенка. Ранее в этот же день суд принял решение арестовать мужчину, обвиняемого в убийстве сына, до 26 января 2020 года, сообщает RT.

Следственный комитет (СК) опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео задержания и допроса обвиняемого в убийстве ребенка.

28 ноября тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга. Труп был закопан на территории лесопарка. Источники издания сообщили, что перед смертью мальчика били плетками, а потом засунули в рот кляп. Причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия, сообщается на сайте aif.ru.

На следующий день была задержана мать погибшего мальчика. Следователям пока неизвестно, принимала ли она участие в убийстве сына.

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