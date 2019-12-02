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В Подмосковье выпустят антибиотик для больных муковисцидозом

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Подмосковная компания «ПСК Фарма» будет производить антибиотик для больных муковисцидозом после получения государственной регистрации в Минздраве. Об этом 2 декабря сообщает телеканал «360» со ссылкой на руководителя отдела маркетинга и продаж «ПСК Фарма» Дениса Новаковского.

По его словам, компания будет производить дженерик «Колистина» (колистиметат натрия) на территории Московской области.

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«На сегодняшний день мы уже очень серьезно продвинулись в этом направлении. Препарат разработан, и мы готовимся к подаче на регистрацию в Минздрав в самое ближайшее время <...>. В процессе регистрации каждый препарат проходит обязательную экспертизу качества», — заявил Новаковский. Он добавил, что данный процесс находится на строгом контроле Минздрава.

Летом 2019 года компания «ПСК Фарма» заключила с Подмосковьем офсетный контракт, предусматривающий инвестиции в разработку и производство 26 лекарств, включая колистиметат натрия. Обычно на регистрацию препарата требуется не менее восьми месяцев, но в данном случае срок может быть сокращен, потому что он станет первым дженериком «Колистина». Подать документы на регистрацию компания намерена в I квартале 2020 года.

Как отмечает RNS, муковисцидоз — системное наследственное заболевание, сопровождающееся поражением экзокринных желез и нарушениями функций органов дыхания. По данным за 2017 год, в России его диагностировали у 3 тыс. человек.

27 ноября сообщалось, что Росздравнадзор проверит обеспечение лекарствами пациентов с муковисцидозом.

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