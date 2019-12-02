Прямой эфир

Пять человек пострадали в массовом ДТП с пьяным водителем в Твери

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Твери по вине пьяного водителя столкнулись три иномарки. Пострадали пять человек, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером в понедельник, 1 декабря, на Советской улице. По данным ведомства, 23-летний водитель Volkswagen Passat превысил скорость и столкнулся с Renault Logan под управлением 24-летнего водителя. От удара Renault врезался в Lexus IS с 35-летним мужчиной за рулем, пишут «Тверские ведомости».

В результате ДТП пострадали водитель и 51-летняя пассажирка Renault, водитель Lexus и две его пассажирки в возрасте 27 и 58 лет. Все они были госпитализированы.

Водитель Volkswagen с места происшествия скрылся, но был задержан в скором времени. Как выяснилось, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

2 декабря сообщалось, что Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны. Об этом заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье
Не менее 15 человек погибли в Чили при падении автобуса в овраг

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019