Пять человек пострадали в массовом ДТП с пьяным водителем в Твери

В Твери по вине пьяного водителя столкнулись три иномарки. Пострадали пять человек, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером в понедельник, 1 декабря, на Советской улице. По данным ведомства, 23-летний водитель Volkswagen Passat превысил скорость и столкнулся с Renault Logan под управлением 24-летнего водителя. От удара Renault врезался в Lexus IS с 35-летним мужчиной за рулем, пишут «Тверские ведомости».

В результате ДТП пострадали водитель и 51-летняя пассажирка Renault, водитель Lexus и две его пассажирки в возрасте 27 и 58 лет. Все они были госпитализированы.

Водитель Volkswagen с места происшествия скрылся, но был задержан в скором времени. Как выяснилось, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

2 декабря сообщалось, что Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны. Об этом заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.