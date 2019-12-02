Президент Индонезии высказался против продления своего срока

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что не будет поддерживать предложение внести поправки в конституцию страны и разрешить одному человеку избираться на должность главы государства три раза подряд вместо нынешних двух. Об этом Видодо написал в своем профиле в Twitter в понедельник, 2 декабря.

«Моя позиция ясна: не соглашайтесь на предложение от канцелярии президента о трех сроках», — говорится в записи. По мнению Видодо, стране в настоящий момент важнее сконцентрироваться на внешнем давлении на Индонезию. Он подчеркнул, как непросто в настоящее время в стране преодолеть отношения с зарубежными странами.

Помимо этого индонезийский лидер отметил, что в настоящий момент в парламенте страны есть три группы людей: те, кто убежден, что переизбранием Видодо они «дадут ему отсрочку», те, кто льстит Видодо, а также третья группа, которая хочет «поймать» лидера в ловушку.

Президентские выборы в Индонезии прошли в апреле 2019 года. По их итогам при явке в 82% Видодо был переизбран на второй президентский срок с результатом 55,5% голосов избирателей. После голосования в индонезийской столице Джакарте прошли массовые беспорядки, на которых присутствовало больше 900 человек. Некоторые из протестовавших получили травмы глаз из-за попадания в них слезоточивого газа и других средств самообороны.