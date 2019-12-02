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Юрия Соломина выписали из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Народного артиста СССР и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы. Об этом 2 декабря ТАСС рассказала директор театра Тамара Михайлова.

«Выписался, всё в порядке», — сообщила она и отметила, что Соломина ожидают в Малом театре в течение недели.

19 ноября артиста доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Позже у Соломина подтвердилось воспаление легких.

Советский и российский актер и режиссер Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра с 1988 года. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, где с 1961 года преподает на курсах. Среди спектаклей, поставленных Соломиным, — «Ревизор», «Чайка» и «Таинственный ящик». Он снимался в таких фильмах, как «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо» и других кинолентах.

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