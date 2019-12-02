Названа дата встречи премьеров Белоруссии и России

Встреча премьер-министров Белоруссии и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева состоится в Сочи 6 декабря. Об этом в понедельник, 2 декабря, говорится в сообщении на сайте белорусского кабмина.

Договоренность об этом была достигнута накануне в ходе телефонного разговора глав правительств. «В рамках телефонного разговора был обсужден ход работы по согласованию «дорожных карт» по интеграции», — добавили в правительстве Республики Беларусь.

О разработке новых документов сообщалось 19 ноября. Тогда специалисты должны были свести воедино результаты работы. После этого планировалась еще одна встреча.

16 сентября СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Им предусмотрены единые Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сферы, предоставление взаимного доступа к госзакупкам, создание унифицированной системы учета собственности.