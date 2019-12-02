Дело возбудили после жестокого избиения педиатра в Лесосибирске

В Лесосибирске (Красноярский край) задержан мужчина, который напал на педиатра в подъезде жилого дома и заставил снять деньги с карты в банкомате. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».

По данным следствия, подозреваемый был неоднократно судим и недавно вышел из мест лишения свободы. Он подкараулил в подъезде медика, который пришел в общежитие на вызов к заболевшему ребенку, жестоко его избил, забрал телефон и потребовал деньги. Так как у педиатра не было с собой наличных, нападавший вывел его к банкомату. Пострадавший не смог ввести пин-код из-за разбитых очков. После этого подозреваемый продолжил избиение медика. Когда поблизости появились другие люди, мужчина сбежал. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Очевидцы описали нападавшего участковому и другим сотрудникам полиции. По ориентировке удалось опознать подозреваемого. Его задержали в течение часа.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».