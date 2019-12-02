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Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

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Обсуждение темы статуса Крыма невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 2 декабря.

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«Какое-либо обсуждение Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях. Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — заявил пресс-секретарь.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, как отреагирует президент России Владимир Путин, если Зеленский поднимет эту тему на личной встрече, Песков сказал, что российский лидер «конструктивно и абсолютно исчерпывающе» ответит на все соответствующие вопросы, которые могут возникнуть.

Ранее в этот же день Зеленский заявил, что США имеют «прямые отношения с Россией» и вес в Европе, поэтому могли бы помочь Украине вернуть Крым. В связи с этим украинский лидер предложит обсудить крымский вопрос в формате «Украина, Россия, США» или согласовать другой формат.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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