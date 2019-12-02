Два пенсионера погибли при пожаре в Московской области

В Лыткарино (Московская область) проводится проверка по факту пожара в многоэтажном доме. В результате происшествия погибли два пенсионера.

Пожар произошел в квартале 3а в пятиэтажном доме. Спасатели провели эвакуацию десяти человек, в том числе одного ребенка. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, возгорание охватило площадь около 15 кв. м в квартире на пятом этаже. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Жертвами пожара стали женщина 1928 года рождения и мужчина 1953 года рождения. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в пожаре. По данным правоохранительных органов, мальчик вместе с другом пытался растопить печь с помощью бензина. Огонь перекинулся на бутылку с горючей жидкостью, а затем распространился по квартире. Ребенок не смог выбраться из помещения, его друг выпрыгнул в окно.