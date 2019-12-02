Прямой эфир

Два пенсионера погибли при пожаре в Московской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Лыткарино (Московская область) проводится проверка по факту пожара в многоэтажном доме. В результате происшествия погибли два пенсионера.

Пожар произошел в квартале 3а в пятиэтажном доме. Спасатели провели эвакуацию десяти человек, в том числе одного ребенка. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, возгорание охватило площадь около 15 кв. м в квартире на пятом этаже. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Жертвами пожара стали женщина 1928 года рождения и мужчина 1953 года рождения. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в пожаре. По данным правоохранительных органов, мальчик вместе с другом пытался растопить печь с помощью бензина. Огонь перекинулся на бутылку с горючей жидкостью, а затем распространился по квартире. Ребенок не смог выбраться из помещения, его друг выпрыгнул в окно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трое мужчин погибли при пожаре в Иркутске
Пожар в автобусе на Приморском шоссе Петербурга попал на видео

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019