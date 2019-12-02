Сотрудница компании сотовой связи в Омске продавала персональные данные

В Омске перед судом предстанет 19-летняя сотрудница компании телефонной связи, обвиняемая в неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Ей грозит пять лет колонии.

Согласно материалам уголовного дела, неизвестный мужчина через соцсеть предложил сотруднице отдела продаж заработать на продаже персональных данных абонентов (ФИО, реквизиты паспорта). Девушка скопировала сведения из документов 19 человек и передала ему, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Как стало известно 7 ноября, Роскомнадзор планирует ввести административную ответственность за незаконное распространение персональных данных и за покупку таковых. К весне 2020 года регулятор подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки о штрафах за приобретение украденной личной информации. В ведомстве считают утечку персональных данных серьезной мировой проблемой.