Более 20 млрд рублей получили районы Кубани в виде субсидий

В Краснодарском крае более 20 млрд рублей распределили между районами в качестве региональных субсидий. Территории смогут оперативно приступить к реализации проектов.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, распределение субсидий идет на 2020 год. Краевую поддержку определили по линиям министерств транспорта и дорожного хозяйства, культуры, образования, а также департаментов строительства и имущественных отношений. Кроме того, еще порядка 1,7 млрд рублей распределят через министерства спорта, курортов и ЖКХ. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Часть средств будет направлена на реализацию национальных проектов. Глава региона уточнил, что районы смогут быстрее приступить к строительству социальных объектов и дорог после распределения лимитов.

22 октября в Краснодарском крае запустили портал национальных проектов. Ресурс рассказывает о порядке реализации программ, финансировании, выполненных мероприятиях. Также кубанцы могут пройти опросы или высказать идеи по работе в рамках нацпроектов.