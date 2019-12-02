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Минюст предложил выделить 7 особых категорий в законе о госзакупках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министерство юстиции России предложило выделить в законе о госзакупках (№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») семь отдельных категорий, имеющих свои особенности закупок. Об этом сообщается в докладе Минюста о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2018 год, опубликованном 26 ноября.

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«Оценка федерального закона № 44-ФЗ как со стороны бизнеса, так и со стороны заказчиков совпадает в части понимания его забюрократизированности и недостаточного учета особенностей отдельных видов товаров, работ, услуг», – констатировали в Минюсте.

В документе отмечается, что общие положения и регулирование процедур закупок в настоящее время наиболее объемными, а наименее урегулированы особенности закупок в отдельных сферах.

В министерстве указывают, что в поступивших из регионов докладах отдельно выделены такие сферы, как лекарственное обеспечение, строительство, деятельность учреждений культуры и сохранение памятников культурного наследия, закупки жилья для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Минюст назвал целесообразным дальнейшее развитие федерального закона № 44-ФЗ путем выделения в главе 7 специальных статей, регулирующих особенности закупок в данных областях.

2 декабря Минюст выступил с предложением ужесточить санкции за задержку зарплат. В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.

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