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Мужчину спасли на пожаре в Крыму

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В Симферопольском районе Республики Крым сотрудники МЧС спасли мужчину, который не мог самостоятельно покинуть загоревшийся дом. Пожар возник в Перовском сельском поселении 1 декабря.

Как сообщили ИА «Крыминформ» в пресс-службе ГУ МЧС по республике, возгорание произошло в одноэтажном недостроенном доме на площади в 20 кв. м. Сотрудники МЧС спасли мужчину 1976 года рождения, который не мог самостоятельно выбраться из горящего здания.

Пострадавший был передан медикам, после чего доставлен в больницу. Пожар удалось ликвидировать в течении получаса.

Всего за прошедшие сутки в Крыму произошло четыре пожара, три из которых возникли в жилых домах.

1 декабря в Иркутске из-за короткого замыкания загорелся двухквартирный дом. Три человека погибли.

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