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Дело возбудили по факту гибели ребенка при пожаре в Иркутской области

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Ребенок погиб в результате пожара во время растопки печи бензином в Иркутской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла в Братском районе. По данным правоохранительных органов, двое мальчиков пытались растопить печь бензином, когда отец одного из них уехал в лес. Пламя перекинулось на бутылку с бензином, затем пожар быстро распространился по комнате. Погибший ребенок оказался в огне и не смог выбраться из помещения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Второй мальчик выбрался из горящего дома через окно.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». С родителями погибшего мальчика работает психолог МЧС.

2 декабря сообщалось о пожаре в двухквартирном доме в Иркутске. Из-за подключения к одному удлинителю трех электроприборов произошло короткое замыкание, при этом удлинитель находился рядом с горючими материалами. В пожаре погибли трое мужчин.

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