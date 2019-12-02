Ожидаемая волатильность рубля достигла минимума с августа 2008 года

Ожидаемая волатильность рубля к доллару вышла на минимум с августа 2008 года. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявила зампред Центробанка Ксения Юдаева.

«Ожидаемая волатильность курса рубля к доллару на срок один месяц в настоящий момент опустилась даже ниже уровней 2013 года, достигла минимумов с августа 2008 года», — цитирует ее «РИА Новости».

Также в информационно-аналитическом материале ЦБ «Обзор финансовой стабильности» за второй-третий кварталы 2019 года отмечается, что волатильность на внешних финансовых рынках может повлиять на финансовый рынок России, несмотря на то что в последние годы его устойчивость возросла.

Ранее 22 ноября эксперты рассказали о том, что к Новому году курс рубля ослабнет до 64–65 рублей за доллар. Практически все аналитики по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону. Отмечается, что факторов в пользу укрепления российской валюты нет, хотя и шоковых событий не предвидится.

До этого 1 ноября экономисты сообщили, что за последний год рубль укрепился на 3,19%. Этому способствовали низкие ставки крупнейших центральных банков мира, а также хрупкий рост ВВП в Европе.