Пресс конференция, посвященная фестивалю волшебных китайских фонарей. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия проходит пресс-конференция, посвященная фестивалю волшебных китайских фонарей. В ней принимают участие:
- Сергей Нетиевский, исполнительный продюсер фестиваля Волшебных китайских фонарей;
- Ло Руи, член правления и вице-президент компании Haitian Culture;
- Андрей Лапшин, директор парка Сокольники;
- Хао Жоци, второй секретарь Посольства КНР в РФ.
Фестиваль пройдет в парке «Сокольники» с 29 ноября по 23 февраля.