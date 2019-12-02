Пресс конференция, посвященная фестивалю волшебных китайских фонарей. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия проходит пресс-конференция, посвященная фестивалю волшебных китайских фонарей. В ней принимают участие:

Сергей Нетиевский, исполнительный продюсер фестиваля Волшебных китайских фонарей;

Ло Руи, член правления и вице-президент компании Haitian Culture;

Андрей Лапшин, директор парка Сокольники;

Хао Жоци, второй секретарь Посольства КНР в РФ.

Фестиваль пройдет в парке «Сокольники» с 29 ноября по 23 февраля.