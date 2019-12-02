Неизвестные взорвали банкомат в Красноярском крае

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из банкомата. Злоумышленники взорвали устройство и вынесли 1 млн рублей.

Инцидент произошел в поселке Громадск Уярского района. По данным правоохранительных органов, неизвестные лица проникли в продуктовый магазин в ночное время и с помощью газового баллона взорвали банкомат. Кроме того, злоумышленники уничтожили записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

30 ноября сообщалось, что в Киеве неизвестные взорвали отделение банка, украли деньги и скрылись. Детонацией разрушило не только банкомат, но и офис.