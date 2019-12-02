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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири». 29 ноября о готовности газопровода для поставок голубого топлива в Китай сообщил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

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Поставки российского газа

Церемония прошла в понедельник в режиме телемоста из Сочи, Пекина и с компрессорных станций на территории России и Китая. Путин сообщил о полной готовности инфраструктуры и заявил о выходе российско-китайского стратегического взаимодействия на качественно новый уровень в сфере энергетики.

По словам российского лидера, за 20 лет по газопроводу «Сила Сибири» в Китай будет поставлено свыше триллиона кубометров газа, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Экологичность «Силы Сибири»

Си Цзиньпин призвал при эксплуатации проекта обеспечить его безопасность, надежность и экологичность. Как подчеркнул председатель КНР, начало работы газопровода является важным промежуточным результатом и стартом нового этапа взаимодействия России и Китая.

Газопровод «Сила Сибири» должен усиливать социально-экономическое развитие тех регионов, через которые проходит, отметил китайский лидер, пишет «Газета.ру».

Экспертное мнение

Российская Федерация выйдет на паритет по поставкам газа в Китай и Европу в течение 10–15 лет, рассказал «Известиям» глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его словам, у «Газпрома» базовым рынком в настоящее время стали страны Европы.

Он отметил преимущество поставок газа в Китай — они идут поставщику напрямую без стран-транзитеров, как в Европейском союзе. На данный момент конъюнктура по газовым поставкам в КНР сложилась в пользу «Газпрома», добавил Пасечник.

«Сила Сибири» доставит газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской области, Якутии и Амурской области для российских потребителей на Дальнем Востоке и в Китай по Восточному маршруту. Протяженность газопровода составит около 3 тыс. км.

Договор на поставку газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией был подписан в 2014 году.

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