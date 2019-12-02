В Ростове осужден подделывавший справки о смерти родных военный

Военный суд Ростова-на-Дону назначил наказание рядовому Андрею Чередниченко в виде восьми месяцев содержания в дисциплинарной части по факту уклонения от служебных обязанностей, сообщается на портале Главного военного СУ СК РФ в понедельник, 2 декабря.

Чередниченко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 339 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами»).

Следователи установили, что в феврале, апреле и июне 2019 года рядовой Чередниченко подавал командиру рапорты с просьбой предоставить ему отпуск в связи со смертью родного брата, отца и матери. Руководство части давало ему отпуска по 10 суток каждый. По возвращении Чередниченко предоставлял командованию копию свидетельства о смерти родственника.

Оказалось, что документы являются поддельными и изготовлены при помощи компьютерной техники, а родной брат, отец и мать военнослужащего живы.

В суде Чередниченко признал свою вину, но от дальнейшей дачи показаний отказался.

12 сентября в главной военной прокуратуре зафиксировали сокращение числа уклонистов от службы в армии на треть.