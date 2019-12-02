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Почти 12 тыс. детей отдохнули в лагерях Псковской области этим летом

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В Псковской области с мая по сентябрь этого года в лагерях отдохнули 11,9 тыс. детей. Большинство из них (96,5%) являются жителями региона, остальные школьники прибыли на отдых из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Новгородской, Ленинградской и Московской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, в целом прирост отдыхающих школьников в лагеря составил 0,1% по сравнению с 2018 годом. Отмечается, что в палаточные лагеря в этом году поехали на 10,1% детей меньше, чем в прошлом году.

Оздоровление осуществляли 138 организаций, из которых 137 — сезонного функционирования стационарного типа. Более половины из них работали в Пскове и Великих Луках, Островском, Псковском и Невельском районах.

За детьми присматривали 2,1 тыс. педагогических, медицинских и обслуживающих работников.

В ноябре сообщалось, что в Севастополе планируют внедрить автоматизированную информационную систему «Отдых. Дети», которая будет распределять путевки в детские лагеря.

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