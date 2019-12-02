Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири». Таким образом, начались поставки газа по «восточному» маршруту.

Телемост связал Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае, передает «Интерфакс». Изначально пуск газопровода планировалось провести 20 декабря, но все необходимые мероприятия удалось завершить раньше.

Путин рассказал, что запуск «Силы Сибири» совпадает с 70-летием установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Китаем, передает НСН. Также президент подчеркнул, что начало эксплуатации газопровода выводит отношения между государствами в сфере энергетики на качественно новый уровень.

Глава государства отметил, что подписанный сторонами контракт стал крупнейшим соглашением в истории отечественной газовой отрасти.

Си Цзиньпин отметил, что «Сила Сибири» способствует социально-экономическому развитию регионов, через которые проходит газопровод. Также он призвал бережно относиться к эксплуатации ресурсов и уделять внимание вопросам охраны окружающей среды, пишет «Ридус».

Первым топливом, которое поступит в газотранспортную систему, станет газ с Чаяндинского месторождения в Якутии. Трафик пойдет на внутренний рынок России и на экспорт — в Китай. Газ по «Силе Сибири» также пойдет из Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

В течение пят лет стороны должны выйти на указанный объем поставки. В следующем году уровень поставок составит пять миллиардов кубометров, в 2021-м — 10 млрд кубометров, в 2022 — 15 млрд кубометров.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что начало поставок российского газа в Китай является знаковой вехой для российской газовой отрасли.

«Сначала был заключен долгосрочной контракт, потом построен огромный трубопровод — и сегодня начались поставки. Это говорит о качестве отношений. Китайская сторона получает дешевый российский газ. Россия же получает новые возможности сбыта, на которые мы раньше не обращали внимания, больше работая с Европой», — цитирует парламентария RT.

«Газпром» подписал договор о «Силе Сибири» с китайской компанией CNCP в мае 2014 года сроком на 30 лет. Экспортная производительность газопровода должна составить 38 млрд кубометров в год. Сумма контракта составляет $400 млрд.

Протяженность газопровода составляет около 3 тыс. км. Он проходит в Амурской и Иркутской и областях, а также в Якутии.